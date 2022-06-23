В России может значительно сократиться ассортимент газировки В России может значительно сократиться ассортимент газировки из-за дефицита газа

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Дефицит углекислого газа может привести к резкому сокращению ассортимента газированных напитков в России. Проблемы начались ещё в мае и связаны с сокращением поставок удобрений на внешние рынки. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рознице и в компании-производителе.

Из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo производители столкнулись с нехваткой углекислого газа. Дефицит ингредиента оценивается в 10–20% и может привести к сокращению ассортимента, — говорится в сообщении.

По словам производителей, проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня.

Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с военными действиями на Украине. Кроме того, мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической, — пишет издание.

Производители отмечают, что в пиковые периоды в ряде регионов и раньше сталкивались с нехваткой газа, так как компании работают, практически не имея запасов, поскольку не инвестируют в строительство хранилищ для CO2.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola официально уходит из России, производиться и продаваться напитки на территории страны больше не будут. Сообщается, что на данный момент потребители находятся в процессе исчерпания товара, когда он может закончиться — не уточняется.