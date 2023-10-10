В России может снизиться качество кофе Российские кофейни могут снизить требования к качеству закупаемых товаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские кофейни могут снизить требования к качеству закупаемого товара, рассказал агентству ПРАЙМ менеджер по продажам компании — импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко. Причиной этого он назвал колебания курса валют и рост цен. Эксперт уточнил, что кофе закупается в долларах, поэтому владельцы соответствующих заведений могут начать делать выбор в пользу низкокачественных продуктов.

Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может «съесть» покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты, — объяснил Рыбенко.

По словам Рыбенко, сейчас арабику можно приобрести за 150–160 центов за фунт. Тремя годами ранее цены держались на уровне 90–100 центов. При этом эксперт уточнил, что с производством кофе это никак не связано. Поставки по-прежнему будут осуществлять страны Центральной Америки, Африки и Азии.

Ранее правительство Эфиопии запретило экспорт кофе в любом количестве и виде. О причинах соответствующих ограничений на данный момент неизвестно. До введения запрета Эфиопия поставляла кофе в 53 страны мира.