В России может появиться национальная библиотека шрифтов

В Минцифры рассматривают инициативы, связанные с созданием национальной библиотеки шрифтов, пишут «Известия». Отмечается, что это сделает удобнее работу властей и частных компаний.

Библиотека может представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов России, а также языки зарубежных партнёров, предположил в беседе с изданием коммерческий директор компании «ПараТайп» Сергей Бобрышев. По его мнению, шрифты, входящие в библиотеку, должны будут иметь открытую пользовательскую лицензию.

Однако эксперт отметил, что не все шрифты должны оставаться в свободном доступе. Он считает, что стратегические структуры вроде Банка России или Роскосмоса должны иметь свои корпоративные шрифты с исключительной лицензией. Собственные шрифтовые пакеты могут быть у оборонных структур, культурных и образовательных учреждений.

В Росстандарте рассказали изданию, что для внедрения отечественных шрифтов уже взаимодействуют с компаниями, которые занимаются развитием российского ПО. В том числе их привлекают к работе в технических комитетах по стандартизации.

Ранее Минцифры подготовило список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. В ведомстве отметили, что большинство вошедших в него ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.