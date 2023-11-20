В России может появиться больше газового транспорта Госсовет России предложил нарастить производство и внедрение транспорта на газе

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Комиссия Госсовета по направлению «Энергетика» предложила правительству и региональным властям изучить инициативы по повышению производства и популяризации транспорта, работающего на газомоторном топливе (ГМТ), сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания. Из документа следует, что сейчас доля ГМТ составляет только 2%.

Чтобы повысить использование более дешевого топлива, Госсовет предложил в 2026–2030 годах увеличить субсидии на производство, разработку и покупку транспорта на газе. Кроме того, следует начать создание газового транспорта не только в автомобильной отрасли, но и в железнодорожном и водном транспорте, карьерной техники и оборудования. Также Госсовет считает целесообразным установить с 2028 года запрет на использование в крупных городах (с населением от 500 тысяч человек) неэкологичного общественного транспорта.

Ранее стало известно, что «Яндекс» увеличит число автомобилей, где будут развиты технологии автономного вождения. Кроме того, компания планирует использовать центр «Сириус» как основное место для испытаний беспилотного транспорта. Компания отметила, что в настоящее время закон разрешает тестировать автомобиль с автономным вождением только в «Сколково» и Иннополисе.