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В партии власти считают необходимым ввести меры уголовного наказания за побег из карантина. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Занимаемся разработкой этого законопроекта и предполагаем, что после региональной недели будем готовы внести его в Госдуму, — приводит слова депутата РИА Новости.

Исаев уточнил, что меры планируется принимать только в случае, если побег изолированного больного привёл к массовому заражению. При этом, как подчеркнул парламентарий, речи о реальных сроках не идёт.

Авторы инициативы в качестве наказания для беглецов предлагают достаточно весомые штрафы, исправительные работы и запрет на возможность занимать руководящие должности на определённый срок.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее первый подозреваемый на заражение COVID-19 был выявлен в Ставропольском крае.