В России могут ввести штраф за нарушение раздельного сбора мусора

Российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. «Известия» ознакомились с письмом Союза переработчиков пластмасс вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.
Глава организации Михаил Кацевман
Союз призывает организовать раздельный сбор мусора во всех домовладениях и муниципальных территориях, потому что мощностей на сортировку и переработку в РФ достаточно.
Штрафовать предлагают не только владельцев частных домов, но и товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании.
Организация пояснила, что следить за корректной сортировкой мусора будет региональный оператор. И если он выявит нарушения, должны следовать штрафы, размер которых стоит дополнительно обсудить с участниками отрасли.
Если удастся всё правильно организовать, России, возможно, не придётся отказываться от одноразовой посуды и упаковки.
IKEA и торговые центры «Мега» запускают в Москве и Санкт-Петербурге сервис по приёму деревянной мебели для переработки. Пилотный проект по сбору мебели, который IKEA проводила в 2019 году в Санкт-Петербурге, был признан успешным.