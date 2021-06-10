В России могут ввести штраф за нарушение раздельного сбора мусора

https://static.news.ru/photo/434b4783-64b9-4f47-be8e-1f08032e89fe_660.jpg Фото: Flickr.com

Российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. «Известия» ознакомились с письмом Союза переработчиков пластмасс вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Глава организации Михаил Кацевман отметил , что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика, а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.

Союз призывает организовать раздельный сбор мусора во всех домовладениях и муниципальных территориях, потому что мощностей на сортировку и переработку в РФ достаточно.

Штрафовать предлагают не только владельцев частных домов, но и товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании.

Организация пояснила, что следить за корректной сортировкой мусора будет региональный оператор. И если он выявит нарушения, должны следовать штрафы, размер которых стоит дополнительно обсудить с участниками отрасли.

Если удастся всё правильно организовать, России, возможно, не придётся отказываться от одноразовой посуды и упаковки.

IKEA и торговые центры «Мега» запускают в Москве и Санкт-Петербурге сервис по приёму деревянной мебели для переработки. Пилотный проект по сбору мебели, который IKEA проводила в 2019 году в Санкт-Петербурге, был признан успешным.