В России могут в два раза вырасти штрафы за газовые баллоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут в два-три раза вырасти увеличиться штрафы за незаконное использование газовых баллонов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку. В настоящее время в РФ в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тысяч.

Предложенная статья предусмотрит штрафы в размере от 30 до 100 тысяч для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, — говорится в тексте.

В настоящий момент в законодательстве не конкретизируется ответственность за обращение именно с баллонами СУГ. Новую статью ТПП предлагает внести в главу 9 КоАП для усиления ответственности за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Константин Крохин заявил, что предложение об обязательном допуске сотрудников коммунальных служб в квартиры нарушает конституционные права россиян на защиту жилища. Он рассказал, что подобная инициатива не должна быть реализована, так как среди коммунальщиков есть мошенники.

По его словам, необходимо восстановить доверие между сотрудниками ЖКХ и россиянами. Для этого следует уволить всех мошенников, а также бороться с монополизмом и неправильным начислением оплаты за ЖКУ.