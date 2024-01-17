В России могут ужесточить наказание за киднеппинг на фоне войны ВС РФ поддержал ужесточение наказания за похищение детей при военных конфликтах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд РФ поддержал законопроект членов Совета Федерации об ужесточении ответственности за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации, сообщила ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Проект был подготовлен ею в соавторстве с сенаторами Инной Святенко и Вячеславом Тимченко в рамках деятельности парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Подготовленная парламентариями законодательная инициатива получила положительный отзыв Верховного суда РФ, — рассказала сенатор.

Она напомнила, что законопроект предполагает дополнение в статью 126 Уголовного кодекса РФ положений, усиливающих ответственность за похищение несовершеннолетних в военное время, в условиях вооруженных конфликтов или на фоне боевых действий. Наказание за такое нарушение может составить от 8 до 20 лет лишения свободы.

По словам Рукавшниковой, проект направлен на повышение правовой защищенности детей. Он также позволит предотвратить случаи насильственного вывоза несовершеннолетних на территорию Украины под предлогом эвакуации.

В свою очередь глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко указал, что Верховный суд предложил закрепить уголовную ответственность за похищение заведомо несовершеннолетних. Инна Святенко добавила, что защита детей от преступных действий со стороны киевского режима является основной задачей парламентской комиссии.

Ранее сообщалось о похищении восьмилетней девочки в Козельске. Она не вернулась домой из школы. Вскоре ее маме прислали сообщение с требованием о выкупе. Из-за огласки ситуации похитители отказались от изначальных планов и отвезли девочку в деревню в Тульской области, где она зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Ребенок позднее рассказал полицейским, что ее не обижали, но кормили невкусной едой.