В России могут создать отряд спортсменов-добровольцев для СВО РИА Новости: в России могут создать отряд спортсменов-добровольцев для СВО

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России предполагается создать отряды добровольцев, состоящие из профессиональных спортсменов. Они будут участвовать в специальной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников агентства, предварительное обсуждение вопроса состоялось 10 октября в Москве. В настоящее время планируется задействовать в первую очередь региональные спортивные федерации. В скором времени они будут оповещены о данной инициативе. Если данный эксперимент признают удачным, также существует вариант подключения к нему московских федераций.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по указу президента Путина.

Ранее власти Крыма предложили запретить мужчинам, состоящим на воинском учете, выезжать из России в период мобилизации без разрешения военкоматов. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что местные парламентарии готовятся внести в Госдуму соответствующие поправки в федеральные законы. При этом граждан, подпадающих под мобилизацию, которые успели выехать из страны, предлагается включать в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Это же касается и тех, кто публично осуждает россиян, исполняющих свой долг.