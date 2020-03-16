Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военных могут начать увольнять за порочащие проступки и разглашение информации. Об этом говорится в документе, подготовленном Минобороны.

Военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации,цитирует РИА Новости пояснительную записку.

При этом окончательное заключение по данным основаниям будет давать аттестационная комиссия, говорится в документе.

Отмечается, что в СССР можно было уволить за «совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера». В России это основание не применялось с 1993 года.

Как писал NEWS.ru, бывший офицер 79-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Владимир Спина осуждён за получение 50 взяток.

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