https://static.news.ru/photo/15dcba90-6783-11ea-a55a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военных могут начать увольнять за порочащие проступки и разглашение информации. Об этом говорится в документе, подготовленном Минобороны.
Военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации, — цитирует РИА Новости пояснительную записку.
При этом окончательное заключение по данным основаниям будет давать аттестационная комиссия, говорится в документе.
Отмечается, что в СССР можно было уволить за «совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера». В России это основание не применялось с 1993 года.
Как писал NEWS.ru, бывший офицер 79-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Владимир Спина осуждён за получение 50 взяток.