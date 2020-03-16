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Биотехнологические компании из США начали предлагать грызунов за несколько тысяч долларов для тестирования вакцины от коронавируса. Для наиболее точного диагностирования заболевания в мышей внедрили человеческие гены. Также грызунам модифицировали иммунитет.

Цены устанавливает компания, которая или сама сделала или купила уникальных мышей. В этих грызунов с помощью генетических технологий вставлен человеческий ген того самого рецептора, который использует именно этот коронавирус, —...