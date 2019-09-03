https://static.news.ru/photo/cb2de46c-cedd-11e9-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росатом и группа «Трансмашхолдинг» собираются выпускать поезда, которые работают на водородном топливе. РЖД при этом считает, что в качестве пилотного полигона для тестирования новой техники подойдёт остров Сахалин, сообщила компания.

Соответствующее соглашение подписано на V Восточном экономическом форуме, передаёт РИА Новости .

ОАО «РЖД» рассматривает данный проект как важное перспективное направление повышения экологической безопасности и эффективности железнодорожного транспорта, - указано в сообщении РЖД.

В компании пояснили, что переход на использование поездов на водородном топливе, а также создание инфраструктуры для их обслуживания, требует предварительного технико-экономического обоснования. Необходимо также рассчитать стоимость жизненного цикла и провести комплексные испытания и тесты на безопасность.

Ранее стало известно, что «Трансмашхолдинг» осенью поставит РЖД первые плацкарты и купе, оснащённые душем, розетками, холодильниками и микроволновками. По словам заместителя гендиректора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александра Лошманова, компания передаст оборудованные всем необходимым вагоны в октябре.