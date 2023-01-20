В России могут оштрафовать за нелегальный запуск дрона во дворе

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Запуск дрона во дворе своего дома без специального разрешения может обойтись россиянам штрафом до 50 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Кобу Оржонию. Ограничения касаются беспилотниках, чья масса составляет не более 150 граммов.

Такие аппараты необходимо перед использование поставить на госучет в Росавиации.

Заявление на регистрацию нужно подать в течение десяти дней после покупки дрона. Сделать это можно по почте, через портал учета беспилотных воздушных судов или «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить фото и серийный номер устройства.

Ранее возможность полета для беспилотников ограничили в воздушном пространстве Санкт-Петербурга. Запрет на полеты БПЛА продлился с 13 по 19 января. В эти дни на территории Петербурга прошли мероприятия в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

11 января стало известно, что власти Севастополя продлили на 15 дней действие высокого уровня террористической опасности. Режим был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота с центре Севастополя была произведена попытка атаки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники при помощи спецсредств. Также сотрудники ведомственной охраны получат возможность подавлять сигналы управления БПЛА.