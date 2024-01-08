В России могут начать оперативно блокировать противоправный контент в Сети Генпрокуратура РФ может начать блокировку противоправного контента в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура России подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. В разработке документа участвовали Минцифры и Роскомнадзор, пишет ТАСС.

Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы, — сообщили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре предупредили, что для выявления противоправного контента постоянно ведется мониторинг информации в интернете, мессенджерах и социальных сетях. В прошлом году ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ почти к 42 тысячам интернет-площадок, где нарушалось законодательство о банковской и финансовой деятельности.

Ранее Генпрокуратура сообщила об увеличении количества антироссийских публикаций в Сети, в которых пропагандируется или оправдывается экстремистская деятельность. Так, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза увеличилось число обращений в Роскомнадзор с требованием блокировки контента по признаку экстремизма или терроризма.

В надзорном ведомстве также рассказывали, что рост числа мошенничеств в интернете вырос за последние пять лет почти вдвое. Согласно статистике, 80% приходится именно на IT-мошенничество.