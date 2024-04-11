В России могут изменить состав автомобильной аптечки Минздрав предложил обновить требования к содержимому автомобильной аптечки

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Министерство здравоохранения России предложило обновить комплектацию автомобильной аптечки, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В набор первой помощи может войти в том числе спасательное одеяло.

Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы. Приказ может вступить в силу 1 сентября 2024 года. Отмечается, что старые аптечки можно будет использовать до истечения срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), — говорится в проекте документа.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что идея включить в аптечку водителя спасательное изометрическое одеяло правильная, этот предмет необходим. Эксперт отметил, что такое одеяло пригодится, чтобы положить раненого человека на землю.

При этом он обратил внимание, что никто не контролирует наличие аптечки в автомобиле, поэтому многие водители пользуются этим. Шапарин призвал вернуть аптечку в список обязательно контролируемых вещей, чтобы сотрудники ГИБДД проверяли ее наличие вместе с документами автомобилиста.