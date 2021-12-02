В России к 6,5 года приговорили сотрудника украинской разведки

Суд в России приговорил к 6,5 годам лишения свободы сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Сергея Швиденко. Сообщается, что он курировал диверсионную группу, засланную в Крым, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, диверсанты должны были взорвать телерадиобашню, электростанцию, склад и радиомачту.

Швиденко с территории Украины координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы, направленной на территорию России. Так, в 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырёх кадровых сотрудников ГУР МО Украины, — сообщили в ЦОС.

Речь идёт о полковнике Дмитрии Штыбликове, подполковнике Алексее Стогнии, капитане 2-го ранга Глебе Шаблии, подполковнике Алексее Бессарабове и агенте спецслужбы Владимире Дудке. По данным ФСБ, по заданию руководства они должны были взорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

В июле 2021 года Швиденко был задержан. Во время допроса он рассказал об организации диверсий на территории России. По его словам, операцией руководил его непосредственный начальник — глава оперативного отдела «ЮГ» ГУР МО Украины полковник Николай Сподар, отметили в ЦОС.

В итоге, в ноябре 2021 года суд признал старшего офицера ГУР МО Украины — капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в ФСБ также сообщили о пресечении разведывательно-диверсионную деятельности украинских спецслужб в трёх регионах России. Задержаны три человека, которые, по данным ведомства, собирали информацию о стратегических объектах и планировали теракты.