В России изменили сроки начала продаж подержанных авто через «Госуслуги»

https://static.news.ru/photo/265c76b4-9648-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис купли-продажи подержанных автомобилей через портал госуслуг заработает во втором полугодии 2021 года. Об этом порталу Autonews сообщили в пресс-службе Минцифры. Ранее предполагалось, что сервис будет доступен для автомобилистов с 1 мая.

Сервис купли-продажи подержанных машин через «Госуслуги» даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. Причины изменения сроков реализации проекта не называются.

Позднее июня 2021 года россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала госуслуг, например договора купли-продажи авто, совершать другие действия, — рассказали в Минцифры.

Предполагается, что пользователи сервиса смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией автомобиля. Представители Минцифры полагают, что механизм электронных договоров позволит сократить время на их оформление и повысит безопасность сделок.