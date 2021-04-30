В России изменили сроки начала продаж подержанных авто через «Госуслуги»

Сервис купли-продажи подержанных автомобилей через портал госуслуг заработает во втором полугодии 2021 года. Об этом порталу Autonews сообщили в пресс-службе Минцифры. Ранее предполагалось, что сервис будет доступен для автомобилистов с 1 мая.
Сервис купли-продажи подержанных машин через «Госуслуги»
Позднее июня 2021 года россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала госуслуг, например договора купли-продажи авто, совершать другие действия, — рассказали в Минцифры.
Предполагается, что пользователи сервиса смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией автомобиля. Представители Минцифры полагают, что механизм электронных договоров позволит сократить время на их оформление и повысит безопасность сделок.