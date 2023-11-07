В России хотят создать министерство счастья. Остальные проблемы уже решены?

Фото: Совет Федерации РФ

Валентина Матвиенко

«Подставляйте ладони, я насыплю вам счастья». Строчка из некогда популярной советской песни может стать эпиграфом к высказанному председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложению создать у нас министерство счастья. Надо сказать, что такой проект вызвал даже в сообществе наших «говорящих голов» весьма сдержанную реакцию. Кто-то удивился намерению увеличить армию чиновников. Другие вспомнили о романе Джорджа Оруэлла «1984» с его Министерством любви, которое использовало для подавления инакомыслия извлеченные из подсознания страхи.

От министерства счастья к Россчастьемониторингу

Действительно, отчего бы просто не пошутить. Пофантазировать, что вслед за созданием министерства счастья появятся и контролирующие органы всеобщего счастья — Россчастьемониторинг или Россчастьенадзор, призванные измерять количество истинно счастливых сограждан и составлять рейтинги регионов по уровню всеобщего счастливого удовлетворения жизнью.

А потом, глядишь, появится аппарат всероссийского уполномоченного по вопросам счастья и его региональные отделения. Не останутся в стороне Госдума и сенат с соответствующими комитетами и комиссиями, включая специальные — по счастьезамещению и противодействию нездоровым формам счастья.

Словом, все чиновники опять будут при деле. Однако, видимо, в некоторых государствах на этот счет шутить не собирались и вполне серьезно подошли к непростой проблеме достижения максимального удобства жизни для соотечественников. Причем речь идет о странах, которые находятся на разных этажах общепринятых понятий о счастье — Бутан и Дубай.

У буддистов свое представление о счастье

Конечно, маленький Дубай, залитый нефтью и деньгами, куда прочнее ассоциируется с всеобщим удовлетворением от жизни, чем маленькое королевство Бутан. Известно, что в основе буддизма лежит отказ от соблазнов, затемняющих сознание и закрывающих путь для духовного самосовершенствования. Но оказывается, не одним предвкушением нирваны живы в Бутане, где бесплатные медицина и образование.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

А местное министерство счастья работает, что называется, на земле. Проводит опросы населения, собирает возможные жалобы и претензии к властям. Иными словами, этот государственный орган призван держать короля в курсе надежд и чаяний подданных. Мы же давно знаем, что счастье — это когда тебя понимают. Тем более когда понимают на высоком уровне.

Может, на первый взгляд, в Дубае все намного проще. Там граждане при рождении получают на свой банковский счет солидные деньги, благодаря которым они могут, например, учиться в любых вузах мира. Но вот что примечательно: в мусульманской стране пост министра заняла молодая женщина. Причем ее молодость была одним из главных условий такого назначения. Суть программы — а вернее, стратегии счастья — обеспечение комфортной среды обитания, включая и экологию, для будущих поколений. Нефтяные доходы — они ведь явно не вечны.

Россия — социальное государство

Собственно, сама Матвиенко пояснила, что такой государственный орган мог бы проверять любые законы на предмет их соответствия основным установкам государства. А уж называть ли их счастьем или расширением социальных гарантий — это уже другой вопрос. О терминах можно договориться заранее, если уж кому-то слово «счастье» режет слух и выглядит очередным возвращением к коммунистической утопии.

Наша Конституция (ст. 7.1) устанавливает, что Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человеку. Но все ли решения власти соответствуют такой установке? Серьезный вопрос. И если бы его решению помогло бы министерство счастья, то почему бы и нет.

Читайте также:

Белый дом подтвердил скорую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Будет ли ипотека в России по 20%: прогнозы экспертов

Киев перекроет газ в Европу: какие будут последствия

Мобильная связь и интернет в РФ подорожают: как вырастут цены в 2024 году