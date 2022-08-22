В России хотят сделать исключения из запрета на въезд фур из ЕС «Известия»: в России хотят сделать исключения из запрета на въезд фур из ЕС

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Минсельхоз и Минпромторг готовят перечень продуктов, ввоз которых в Россию может быть осуществлён на европейских грузовых автомобилях, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. С 1 октября вступает в силу запрет на движение по стране европейских фур с товарами, мера которая была принята в ответ на антироссийские санкции. Отмечается, что аналогичные меры уже ввела Белоруссия, где европейские товары перецепляют на отечественные фуры.

Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идёт о продуктах, которые могут испортиться или пропасть, если их будут перецеплять на границе, — сказано в публикации.

Представители торговли считают, что европейские фуры с «молочкой», пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами должны въезжать в Россию без перегрузки товаров.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты. Дипломат отметил, что модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент достижения политических целей Запада.