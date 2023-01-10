В России готовятся начать производство ударных реактивных беспилотников НПО машиностроения рассмотрит проект по созданию ударных реактивных беспилотников

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские разработчики в настоящее время рассматривают проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с реактивным двигателем. Об этом в своем докладе сообщили специалисты АО «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения». Выдержки из материала приводит РИА Новости.

Данный класс БПЛА за счет сочетания свойств высокой маневренности и малой радиолокационной заметности будет способен действовать в условиях противодействия эшелонированной противовоздушной обороны и истребителей-перехватчиков, — говорится в докладе.

Специалисты также отметили, что данный класс беспилотников может эффективно выполнять функции пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, при этом обладая значительно меньшей стоимостью изготовления и обслуживания.

Для решения задачи по созданию беспилотника в НПО машиностроения предлагают взять за основу интегральную компоновку с подфюзеляжным расположением воздухозаборника и реализовать компоновку в минимальных габаритных размерах. Это минимизирует массу и стоимость аппарата. Также БПЛА предполагается оснастить необходимым оборудованием и вооружением для эффективного выполнения задач.

Ранее глава компании Baykar Сельчук Байрактар рассказал, что в случае необходимости Турция имеет возможность направить ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против их текущих владельцев для обеспечения собственной безопасности. Таким образом он ответил на вопрос о том, что произойдет, если закупившая турецкие БПЛА страна развернет их против Анкары. Он добавил, что компания тесно взаимодействует со странами, в которые направляет свои беспилотники, и у них нет подобных ожиданий.