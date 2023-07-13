WSJ: 13 высокопоставленных военных были допрошены после попытки мятежа в РФ WSJ: 15 высокопоставленных военных были уволены или остранены от службы после попытки мятежа в РФ

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

13 высокопоставленных военных были задержаны для допроса после попытки мятежа в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, среди них несколько генералов армии. WSJ отмечает, что, в частности, был задержан заместитель командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин. Всего были отстранены от службы или уволены после мятежа 15 высокопоставленных военных, отмечает WSJ. Их имена не раскрываются. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

По словам одного из собеседников, Суровикин знал о планах начать мятеж, однако не участвовал в нем. Источники WSJ отметили, что Суровикину не предъявляли обвинения, его не помещали в СИЗО. Генерала могут освободить, когда президент России Владимир Путин решит, как справиться с последствиями мятежа, пишет издание.

В числе задержанных — бывший замглавы Минобороны генерал-полковник Михаил Мизинцев, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Алексеев. Последних двух, по информации WSJ, отпустили, но при этом отстранили от службы. Их передвижения были ограничены.

В конце июня западные СМИ писали о задержании Суровикина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Его дочь опровергла сообщения о его аресте.

Издание Readovka сообщило, что Суровикин находился на отдыхе в Ростове-на-Дону. Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что генерал отдыхает. До этого в Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) сообщили, что Суровикина нет в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе».

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о нахождении Суровикина в одинцовском СИЗО, поскольку эта территория ОНК Подмосковья. При этом он выразил сомнение в том, что генерал находится под арестом.