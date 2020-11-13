В России до 1,03 вырос коэффициент распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b0ab996-2654-11eb-87bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в субботу, 14 ноября, вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа. Данный показатель дошёл до отметки в 1,03. Информация следует из сведений, предоставленных федеральным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В десяти регионах РФ с наибольшим коэффициентом распространения COVID-19 указанные показатели держатся на уровне ниже единицы. Речь идёт о Москве (0,99) и Ростовской области (0,99).

Наибольший коэффициент распространения коронавируса зафиксирован в Московской области (1,14) и в Санкт-Петербурге (1,25). И это при том, что в городе на Неве показатели продемонстрировали снижение на 0,01.

В Воронежской области и Ханты-Мансийском автономном округе показатель остался на уровне 1,01, в Красноярском крае он снизился до этого значения. В Нижегородской области коэффициент равен 1,02, в Иркутской — 1,03, в Свердловской — 1,08, передаёт ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.

Регионы, где показатель равен или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ограничения, вводимые из-за пандемии. Если значение составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при 0,5 и ниже — к третьему.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов. Это рекордный прирост за всё время пандемии. Общее число заражённых COVID-19 в РФ достигло 1 903 253.