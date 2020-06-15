Россия

В России число безработных превысило 4,5 млн человек

15:57, 15 июня 2020 16
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил число официально зарегистрированных безработных граждан в России. Оно превысило 2,4 млн человек. Однако это только те лица, которые отмечены в центрах занятости. По данным Росстата, число безработных на территории страны превышает 4,5 млн человек.

На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 млн безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек, — цитирует сообщение ТАСС.

В апреле 2020 года эксперты прогнозировали шестикратный рост безработицы в России. По их оценкам, он может составить до 5,3 млн человек. Обзор подготовили специалисты из Института социальной политики НИИ ВШЭ.

Как информировал NEWS.ru, пандемия коронавируса может лишить работы до 25 млн человек во всём мире.

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