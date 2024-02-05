В России будут заочно судить экс-актера Театра Луны за госизмену В России будут заочно судить актера Канахина за госизмену

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего артиста Кирилла Канахина, подозреваемого в государственной измене, сообщает ведомство в Telegram. Экс-актер Театра Луны обвиняется в переходе на сторону противника, совершенном гражданином РФ. В прокуратуре подчеркнули, что Канахин является сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма.

В августе 2022 года на территории Украины Канахин вступил в запрещенную в Российской Федерации и признанную террористической организацию «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в составе которой с января по март 2023 года принял участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации в Херсонской области, которая 30 сентября 2022 года вошла в состав Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Уголовное дело в отношении Канахина направили во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения.

В прокуратуре подчеркнули, что он дважды незаконно пересекал государственную российскую границу в России. 2 марта 2023 года Канахин участвовал в нападении на Брянскую область, а 22 мая 2023-го — на Белгородскую. В отношении актера была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

Мать Канахина ранее заявила, что отреклась от сына после его участия в теракте в Брянской области. Женщина рассказала, что его необходимо наказать за предательство Родины, и приговор должен быть справедливым. Мать узнала сына на фотографии, где человек позирует около школы во время террористической атаки под Брянском. Тогда украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль с детьми.

2-й Западный окружной военный суд в ноябре прошлого года заочно приговорил к пожизненному заключению основателя РДК россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина. Ему было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в числе которых госизмена и создание террористического сообщества.