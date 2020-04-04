В России большинство пациентов заразились COVID-19 внутри страны

https://static.news.ru/photo/8a652cf8-7679-11ea-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины заболевших подхватили коронавирусную инфекцию на территории России. Заражение происходило контактным путём. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Россию коронавирус привозили вернувшиеся из 73 стран, отметила она. Лидерами среди стран с большим числом заразившихся россиян стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ, приводит слова Голиковой ТАСС.

Больше всего с расчётом на 100 тыс. заболели в Москве. За столицей следует Подмосковье, Санкт-Петербург, Коми и Бурятия, рассказала Голикова.

Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к губернаторам и главам муниципалитетов. Он заявил о необходимости разобраться в реальности выполнения задач, которые перед ними ставит ситуация с пандемией.