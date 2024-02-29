В России боевым роботам выдали гранатометы Академия МО РФ создала дистанционный модуль с гранатометом для боевых роботов

Фото: Минобороны РФ

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева разработала дистанционно управляемый модуль с гранатометом для установки на боевых роботов, говорится в документе на сайте Федерального института промышленной собственности. Комплекс имеет простую конструкцию и легок в эксплуатации.

Боевой модуль робототехнического комплекса с дистанционным наведением и ведением огня содержит легкобронированную машину с установленным на ней двигателем, трансмиссией, ходовой частью с движителем, вооружением и аппаратурой управления, — заявили разработчики.

Рама гранатомета АГС-17 плотно закрепляется к верхней части комплекса. Разработку от аналогов отличает простота конструкции и отсутствие башни, благодаря чему используемое оружие не приходится модернизировать, уточнили создатели модуля. Для наведения служит закрепленный в торце гранатомета двигатель, которым можно управлять на расстоянии с помощью специального блока.

Ранее директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев рассказал, что в России разработали комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Система, по его словам, способна выявлять и подавлять дроны сразу несколькими способами.