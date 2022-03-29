В России 9 мая запустят аналог Google Play для Android — NashStore

Организация «Цифровые платформы» занимается разработкой аналогичного с Google Play магазина приложений для Android под названием NashStore, сообщают РИА Новости. По словам директора по проектам этой организации Владимира Зыкова, его запуск планируется осуществить 9 мая. Целью создания NashStore стали возникшие для россиян сложности с пользованием Google Play.

К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore, — сказал Зыков.

Он подчеркнул, что NashStore предназначен для использования на гаджетах системы Android. Из него можно скачивать, обновлять и устанавливать приложения, а также платить за подписки.

Зыков подчеркнул, что АНО «Цифровые технологии» сотрудничает с более чем 700 компаниями, и принимает заявки на добавление их софта в NashStore через официальный сайт. Способы оплаты будут совместимы с картами платёжных систем «Мир».

Ранее американская корпорация Google сообщила, что ограничит работу магазина приложений Google Play в России. Это связано с ранее введёнными санкциями в отношении банковских карт россиян. Тем не менее граждане страны не лишатся доступа к самому приложению и бесплатным программам.