В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с холерой в России Роспотребнадзор не зафиксировал ни одного случая холеры в России

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

На сегодняшний день на территории РФ не зафиксировано ни одного случая Холеры, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ведомство ввело меры для недопущения завоза заболевания.

Ранее холера фиксировалась в качестве единичных завозов российскими гражданами, прибывшими из Индии в Башкирию и Москву, однако последующего распространения инфекции удавалось избежать. Представители Роспотребнадзора подчеркивали, что в период с 2019 по 2022 годы случаев холеры не фиксировалось.

В середине мая в Роспотребнадзоре сообщали, что РФ готова к потенциальной эпидемии холеры. По данным ведомства, в стране есть достаточное количество вакцин против данного заболевания, однако массовая вакцинация пока нецелесообразна.

11 июля власти Китая подтвердили заражение холерой одного человека в Уханьском университете — его госпитализировали. Что стало источником заболевания неизвестно.