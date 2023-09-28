В Роспотребнадзоре подтвердили штабную тренировку по гражданской обороне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора и другие звенья Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) примут участие в ежегодной штабной тренировке по гражданской обороне, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал Baza.

3 октября 2023 все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора, как и другие звенья РСЧС примут участие в ежегодной штабной тренировке по гражданской обороне, — рассказали в пресс-службе.

Telegram-канал Baza сообщил, что по всей России 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. По информации канала, мероприятия пройдут в условиях военного положения и разрушения 70% жилья.

Ранее в Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога. Власти сообщали, что это штатная проверка систем оповещения, а именно их технического состояния. В рамках инспектирования задействовали телевидение и радиовещание. В декабре жители Воронежа поделились видео работы сирен в городе, они звучали на протяжении трех минут. В пресс-службе правительства региона сообщили, что сирены гражданской обороны были включены в связи с тренировкой сил защиты населения, угрозы жителям нет.