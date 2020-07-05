В Роспотребнадзоре отвергли угрозу бубонной чумы для России

https://static.news.ru/photo/d5a6ad24-bf6a-11ea-a81e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Ранее бубонную чуму подтвердили у двух жителей Западной Монголии, граничащей с Республикой Алтай, а также у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция, — заявил РИА Новости Малеев.

Он подчеркнул, что от чумы существует вакцина, которой можно привить как сотрудников противочумной службы, так и население отдельных районов. Малеев также напомнил, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых отлавливают сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена. Академик предположил, что заразившиеся чумой жители Китая и Монголии употребляли в пищу сурков.

Как писал NEWS.ru, жителям районов Северного Китая угрожает бубонная чума. В автономном районе Внутренняя Монголия был выявлен пациент с признаками этого заболевания. Из-за этого в хошуне Урад-Чжунци, в городе Баян-Нур, объявили третий уровень эпидемиологической угрозы. Местное население просят соблюдать меры безопасности.

На прошлой неделе власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд на западе страны из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.