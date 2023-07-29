В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения холеры в России Попова исключила риски распространения холеры в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила риски распространения холеры на территории России, сообщает ТАСС. Таким образом она отреагировала на сообщения о том, что 20 июля в Тамбовской области был госпитализирован гражданин Индии с подозрением на заболевание. По словам Поповой, в настоящее время в регионе уже завершаются карантинные мероприятия.

В Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия. Мы продолжаем исследования в одной из групп, учитываем риски и оцениваем их. Но в общем-то ситуация абсолютно стабильная. Мы поэтапно снимаем все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры. И мы не допустили распространения, — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, система эпидемического надзора и власти области сработали на высшем уровне. Заболевание удалось вовремя выявить, изолировать больных и провести комплекс профилактических мероприятий, в связи с чем на сегодняшний день рисков распространения заболевания нет.

20 июля правительство Тамбовской области сообщило, что у гражданина Индии, прибывшего из Дели в Россию, обнаружили холероподобный возбудитель острой кишечной инфекции. Он был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение в регионе, состояние пациента медики оценивали как удовлетворительное. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о проведении необходимых для нераспространения инфекции мероприятий в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово. 21 июля был госпитализирован еще один гражданин Индии.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию. По его словам, пик заболеваемости холерой приходится на конец лета — начало осени, об этом должны помнить те, кто собирается в отпуск в этот период.