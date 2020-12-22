В Роспотребнадзоре объяснили приостановку авиасообщения с Британией

https://static.news.ru/photo/74529700-4466-11eb-bf16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что приостановка авиасообщения с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса, необходима для того, чтобы минимизировать все возможные риски.

В интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то что объём авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Власти России приняли решение с 22 декабря приостановить авиасообщение с Великобританией на одну неделю. Аналогичные решения приняли ещё около 20 стран мира.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.