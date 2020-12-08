В Роспотребнадзоре дали прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d0b27ae-39d0-11eb-af53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на развитие эпидемиологического процесса в России, оснований для пессимистичных прогнозов по заболеваемости коронавирусом нет, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист отметил, что в России нет экспоненциального роста случаев COVID-19, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины, передаёт ТАСС.

Кроме того, по мнению Горелова, скачок заболеваемости осенью и зимой является ожидаемым, так как на эпидемиологический процесс влияет погода. Также на статистике по числу заболевших отражается и рост количества проводимых тестов на инфекцию.

Но мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнётся постепенный этап стабилизации, — отметил специалист.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому вполне возможно, что человек заболеет коронавирусом после вакцинации. По словам министра, иммунитет от коронавируса формируется в течение 42 дней. За эти 42 дня проводятся две инъекции вакцины. Одна — в первые сутки, вторая аппликация через 21 день. И после второй аппликации ещё 21 день требуется организму для того, чтобы сформировать иммунитет.