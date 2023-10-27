В Роскосмосе заявили, что МКС изжила себя Глава Роскосмоса: МКС превысила все допустимые сроки существования

Фото: roscosmos

Международная космическая станция (МКС) уже превысила все приемлемые сроки существования и вскоре подойдет к финишу использования, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, у 80% оборудования РФ на МКС истекли гарантийные сроки.

Вы знаете, что Международная космическая станция — она уже подходит к финишу своего существования. <...> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования, — уточнил Борисов.

Он также добавил, что перед Роскосмосом стоит задача перейти к серийному изготовлению спутников. Кроме того, чтобы у России не было перерыва в полетах, нужно начать полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) не позднее 2024 года.

По словам Борисова, срок службы МКС закончится к 2030 году, поэтому работы по созданию РОС нельзя затягивать. Продолжение российской пилотируемой программы является «насущной проблемой», подчеркнул Борисов. Глава Роскосмоса считает, что задача будет «тяжелой, ресурсоемкой и недешевой». Тем не менее после совещаний с президентом России Владимиром Путиным федеральный проект по созданию РОС был утвержден.

Ранее Борисов сообщил, что госкорпорация предложила космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участие в РОС. Он отметил, что делегации этих стран выразили интерес.