В Роскосмосе утвердили график развертывания Российской орбитальной станции Российскую орбитальную станцию начнут разворачивать в 2027 году

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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции, сообщает пресс-служба госкорпорации. Также отмечается, что подписаны контракты на ее постройку и создание кораблей для полетов к ней. Готовить станцию начнут в 2027 году — с запуска научно-энергетического модуля.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации. <...> Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году, — говорится в сообщении.

Ядро станции создадут из выводимых на орбиту в период до 2030 года четырех модулей: научно-энергетического (НЭМ-РОС), универсального узлового, шлюзового и базового. В период с 2031 по 2033 годы планируется стыковка еще двух целевых модулей.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов раскрыл нюанс двух подряд отмен запуска «Ангары-А5». По его словам, ряд недостатков ракеты-носителя можно выявить только при запуске. При этом он исключил влияние погоды на ситуацию с переносом запуска.

Также в Роскосмосе рассказали, что провели первые контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191М, который предназначен для модернизированной тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М». Благодаря увеличенной тяге «Ангара» сможет выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной российской орбитальной станции.