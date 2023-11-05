В Роскосмосе решили шагнуть за границы Солнечной системы Кошлаков: готовится эксперимент с полетом за пределы Солнечной системы

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Генеральный директор Центра Келдыша, входящего в состав Роскосмоса, Владимир Кошлаков заявил о подготовке эксперимента по отправке космического аппарата за пределы Солнечной системы«. По его словам, которые приводят «Ведомости», для этих целей будет использоваться самый мощный на сегодняшний день плазменный двигатель.

Формируется проект по изучению межзвездного пространства, готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы, — сказал Кошлаков.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов раскритиковал сроки отечественной лунной программы. Он заявил, что станция «Луна-25» создавалась недопустимо долго. Глава госкорпорации отметил, что вместо 16 лет на такие проекты следует тратить не более пяти-семи лет.

До этого Борисов также указывал на устаревание Международной космической станции. По его словам, МКС превысила все мыслимые сроки существования и уже подходит к финишу своего использования. Он добавил, что России во избежание перерыва в полетах из-за выработки ресурса МКС нужно начать полномасштабные работы по созданию собственной орбитальной станции не позднее 2024 года.