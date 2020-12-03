В Роскосмосе рассказали, сколько заработали на контрактах с NASA

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Ежегодная прибыль от доставки астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) была минимальной. Её не хватило бы даже на запуск одной ракеты в год, сказано в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что норма прибыли для контрактов такого уровня в 10-20% считается очень неплохой. Речь идёт о сумме в $400-800 млн до уплаты налогов. Сумма вроде бы существенная, однако она — за 16 лет. Таким образом, это $25-50 млн в год.

С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики — слёзы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя «Союз», даже без учёта полезной нагрузки, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Так в Роскосмосе отреагировали на публикацию в Telegram-канале «Незыгарь», в которой задан вопрос, на что ушли средства, получаемые с 2005 года от управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В сообщении также дано разъяснение про $4 млрд, упомянутые в критической публикации. Отмечается, что это — общая сумма контрактов, выполненных для NASA — то есть выручка, а не прибыль. На эти деньги Роскосмос оказывал NASA услуги по обучению астронавтов, а также по созданию пилотируемых космических кораблей и скафандров, по доставке астронавтов на орбиту МКС.

Норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из NASA и их внутренним аудитом, заверили в корпорации.

Возможности заказать у русских копеечную услугу, а заплатить миллионы долларов просто не было, — утверждается в сообщении.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об уровне зарплат на предприятиях Роскосмоса. Объясняться пришлось после критики невысоких окладов в Центре Хруничева, который производит ракеты «Протон-М» и «Ангара».