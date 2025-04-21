В Роскосмосе объявили о согласовании нового замглавы Новым замглавы Роскосмоса станет старший вице-президент «Ростелекома» Глазков

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Борис Глазков

Новым заместителем главы Роскосмоса станет Борис Глазков, являющийся старшим вице-президентом по инновационному развитию ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба госкорпорации. Там уточнили, что назначение уже согласовано наблюдательным советом компании.

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» согласовал назначение на должность заместителя генерального директора Роскосмоса Бориса Глазкова, занимающего в настоящий момент должность старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО «Ростелеком», — сказано в сообщении.

В Роскосмосе отмечают, что Борис Глазков родился в 1981 году и является выпускником Московского авиационного института со специальностью «прикладная математика». В компании «Ростелеком» он работает с 2013 года, имеет ведомственные и государственные награды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по поводу завершения эксплуатации Международной космической станции есть разные идеи. Слова прозвучали в ходе визита российского лидера в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где он осмотрел общежитие, поговорил со студентами и провел совещание по вопросам развития космической деятельности.