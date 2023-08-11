В Роскосмосе назвали сроки запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28» Борисов: станцию «Луна-26» запустят в 2027 году, «Луна-27» — в 2028-м

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роскосмос планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, «Луна-28» — в 2030-м или позже, сообщил журналистам глава корпорации Юрий Борисов. По его словам, которые приводит ТАСС, после этого произойдет переход к следующей фазе программы.

2027 год — это «Луна-26», 2028-й — «Луна-27», в 2030-м или после 2030-го — «Луна-28». <...> После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, — рассказал Борисов.

Он подчеркнул, что это длительная и важная программа, и выразил надежду, что к ней присоединятся многие страны.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 мск. Главной задачей аппарата станет отработка технологи мягкой посадки. «Луна-25» может стать первым аппаратом, который сядет на Южном полюсе спутника Земли. В случае успеха аппарат займется изучением внутреннего строения и разведкой природных ресурсов небесного тела, включая воду. В рамках миссии запланировано исследование воздействия на Луну космических лучей и электромагнитного излучения.

Ранее сообщалось, что запуск российской станции «Луна-25» неоднократно переносился из-за того, что отечественная космическая отрасль была «на голодном пайке». Как подчеркнул ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт, в настоящее время в лучшую сторону изменилась ситуация и с кадрами, и с освоением цифровой техники.