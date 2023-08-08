В Роскачестве рассказали, сколько в России осталось импортного вина Роскачество: импортного вина в России хватит до Нового года даже при остановке поставок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запасов зарубежного вина в России хватит по меньшей мере до нового года, даже в случае полной остановки импорта, сообщили РИА Новости в Роскачестве. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время поставки не только продолжаются, но и увеличиваются по сравнению с прошлогодними показателями. Основной объем поставок приходится на Италию.

Сток импорта сейчас более 200 миллионов литров. Еще прошлогодний объем не распродали, а уже нового завезли. Это больше половины годового объема продаж импортного вина. Если потребление импорта останется на уровне прошлого года, а весь импорт в Россию остановится полностью (а этого уже не случилось), то до новогодних праздников точно хватит даже того, что уже в стране, — рассказали в ведомстве.

Там также указали, что по состоянию на первое полугодие текущего года вино в Россию поставлялось из 47 стран мира. За это время импортировали 205 млн литров, что на 54% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Кроме этого, растет и отечественное производство.

Что касается ситуации с ценами, в Роскачестве отметили, что для роста стоимости продукции существует единственная предпосылка — увеличение спроса на вина из Европы. Его отмечают в ряде торговых сетей. По словам экспертов, ситуацию здесь можно сравнить с ажиотажем на сахар и гречку. При этом опасаться того, что все вино подорожает до 800–1000 рублей, не следует. В ведомстве пояснили, что если на отдельные позиции импорта цены вырастут, в каталогах скидок их заменят вина из РФ и дружественных стран. Кроме того, «в категории до 500–600 рублей будет сохраняться широкое предложение, как российских вин с географическими индикаторами, так и импорта из целого ряда стран», пообещали в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года импорт пива в России увеличился более чем на треть, превысив аналогичные показатели 2019–2020 годов. Однако на средних ценах на пиво этот рост пока никак не отразился. Все дело в том, что доля импортного пива на российском рынке очень невелика.