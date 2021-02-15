В Роскачестве назвали самый популярный онлайн-кинотеатр

https://static.news.ru/photo/cec1dc82-703f-11eb-9a60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр цифровой экспертизы Роскачества провёл исследование наиболее популярных мобильных приложений по онлайн-просмотру кино. Специалисты составили собственный рейтинг известнейших онлайн-кинотеатров.

Что у пользователей Android, что у поклонников iOS на первом месте оказался сервис ivi с общим рейтингом в 4, 417 баллов. Пользователи оценили его за функциональность, правовую безопасность и безопасность. На втором месте — MEGOGO, а на третьем — КиноПоиск.

В список также попали приложения для просмотра кино от операторов мобильной связи. Помимо этого, специалисты оценили приложение от потокового гиганта Netflix, однако оно не получило высокую оценку за передачу данных третьим лицам и отсутствие информации о сроках обработки и хранения персональных данных.

Испытания проводились по 168 критериям. Во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые пользователи: искали фильмы и сериалы, скачивали их, анализировали тематические подборки, смотрели фильмы (в процессе проверялось, можно ли установить качество, убавить звук, включить субтитры и т. д.), ставили оценки фильмам, если такая возможность предоставлялась, — говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Хуже всего пользователи Android оценили приложения ОНЛАЙН ТВ, more.tv и Триколор Кино. У пользователей iOS антирейтинг возглавили также more.tv, Peers.TV и СМОТРИМ.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984), как и десять лет назад, занял первое место в рейтинге лучших лент о любви. Он опередил и «Титаник» (1997), и «Красотку» (1990). Советскую ленту поддержали 13% опрошенных, «Титаник» Джеймса Кэмерона — 10%. Далее идут «Красотка» Гарри Маршалла, «Дневник памяти» (2004) Ника Кассаветиса и «Три метра над уровнем неба» (2010) Фернандо Молины.