В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома в Мытищах

https://static.news.ru/photo/e4e81736-925b-11eb-b7a7-96000091f725_660.jpg Фото: rosguard.gov.ru

В ходе штурма дома в Мытищах бойцы спецназа действовали в соответствии с инструкциями и предпринимали все усилия, чтобы в результате действий злоумышленника никто не пострадал. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Сотрудники сделали всё для того, чтобы не пострадали гражданские люди, и в том числе для того, чтобы не пострадали сами сотрудники правоохранительных органов, — цитирует его «Интерфакс».

Он уточнил, что незамедлительные действия спецназа требуются только в случаях, когда есть информация о заложниках или тогда, когда кому-либо грозит опасность. При этом ожидалось, что стрелок в Мытищах не будет оказывать сопротивление и сдастся. Грибакин добавил, что в ходе спецоперации не применялись артиллерия или авиация.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли к Владимиру Барданову домой для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер открыл по ним огонь и бросил несколько гранат. Спецназ начал спецоперацию, которая продолжалась около восьми часов. Барданов забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. Силовики обстреливали дом пенсионера из гранатомёта. В какой-то момент особняк загорелся. По предварительным данным, мытищинский стрелок погиб в огне.

Как писал NEWS.ru, сосед Владимира Барданова по посёлку рассказал, что в доме мужчины хранилось не только множество единиц оружия, но и продовольствие. Он пояснил, что этих запасов хватило бы на случай войны.