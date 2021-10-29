В Росфинмониторинге рассказали о новой схеме финансирования терроризма

В настоящее время финансирование терроризма происходит в том числе с помощью сетевых компьютерных игр. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в Интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчётов за оружие, за игрока идёт оплата террористам, — объяснил Чиханчин, отвечая на соответствующий вопрос главы государства.

По словам Чиханчина, в настоящее время существуют две проблемы: террористы-одиночки, имеющие новую систему финансирования, а также молодёжные движения, располагающие новым инструментарием для финансовых операций.

Ранее в ФСБ сообщили о разгроме в Бурятии экстремистского сообщества праворадикалов, планировавших «акции прямого действия» против власти и приезжих. По данным Центра общественных связей ФСБ России, в структуру активно втягивали молодёжь, в том числе из учебных заведений республики.