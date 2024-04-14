В «Росэнергоатоме» оценили последствия ударов ВСУ по ЗАЭС Депутат Карчаа: ВСУ провоцируют ядерный инцидент, который затронет Украину

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Киев ударами по объектам на территории Запорожской АЭС провоцирует ядерный инцидент, который затронет Украину и часть стран Восточной Европы, заявил ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа. Он добавил, что оценить последствия действий ВСУ для региона довольно сложно.

Сложно прогнозировать последствия ядерного инцидента, который провоцирует украинский режим. Но в любом случае они будут тяжелыми не только для Российской Федерации, но для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы, — сказал он.

Карчаа предположил, что Запад, который контролирует все действия ВСУ на ЗАЭС, пытается таким образом «перекроить» линию боевого соприкосновения. По его мнению, это необходимо для того, чтобы обвинить Россию в безответственном отношении к обеспечению ядерной безопасности.

До этого депутат Карчаа заявил, что последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные Вооруженными силами Украины, являются терроризмом на государственном уровне. Он подчеркнул, что в этом нет никаких сомнений.