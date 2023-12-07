В Росатоме занялись поисками спонсора для строительства турецкой АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкорпорация «Росатом» ищет спонсора для строительства трех энергоблоков турецкой атомной электростанции «Аккую», пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт закупок компании. Росатом объявил конкурс на оказание услуг по финансированию строительства. Сумма контракта составляет 15 млрд рублей и будет потрачена на затраты при строительно-монтажных работах, приобретение оборудования, оплату процентов и комиссий по другим кредитам.

Как уточняет издание, госкорпорация планирует заключить договор на кредит сроком на семь лет с гарантированной ежеквартальной выплатой процентов. Ставка при этом должна быть не выше ключевой ставки, установленной Центробанком.

Объект строительства расположен на Средиземноморском побережье Турции в провинции города Мерсин. «Аккую» должна стать первой АЭС на территории государства. Также на данный момент это крупнейшая атомная стройка в мире. «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами, мощность каждого составит 1200 МВт. Один из них уже запущен.

27 апреля 2023 года состоялся запуск реактора атомной электростанции «Аккую». В церемонии открытия и загрузки топлива на первом из четырех энергоблоков приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Перед началом церемонии прошли телефонные переговоры Путина и Эрдогана.