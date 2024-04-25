В Росатоме указали на главные риски для Запорожской АЭС Глава Росатома указал на риски для ЗАЭС на фоне обстрелов ВСУ

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запорожская АЭС

На фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области, все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ, заявил глава Росатома Алексей Лихачев, передает URA.RU. Он также подчеркнул, что угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.

У нас были прилеты за последнюю неделю и на крышу учебно-тренировочного комплекса, и на крышу 6-го энергоблока. Все это фиксируется представителями МАГАТЭ, — пояснил он.

Также Лихачев напомнил, что на ЗАЭС проведен целый комплекс мер безопасности для минимизации рисков ядерной аварии. По его словам, работа всех блоков станции осуществляется в «холодном останове» — ядерная реакция прекращается с последующим охлаждением компонентов. Помимо этого, физическая защита корпусов АЭС и хранилищ с топливом также была усилена. Итоги проведенных работ свели на нет сомнения в безопасности объекта, заключил он.

Ранее, 18 апреля, на Запорожской АЭС сообщили о прилете в тренажерный зал на территории станции после обстрела ВСУ. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что в результате атаки украинских военных с применением беспилотника никто не пострадал.