В Росатоме сообщили о росте объемов поставок продукции за рубеж Глава Росатома Лихачев заявил, что объем поставок продукции за рубеж превысит $10 млрд

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алексей Лихачев

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что объем поставок продукции атомной госкорпорации за рубеж по итогам 2022 года превысит $10 млрд. Рост объема поставок составит «примерно на 15%», отметил он в беседе с «Известиями».

В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, — подчеркнул Лихачев.

Он уточнил, что портфель иностранных заказов «Росатома» на десять лет вперед «стабильно держится на уровне 200 миллиардов долларов». Это свидетельствует о постоянном росте зарубежной выручки корпорации, пояснил Лихачев. Он сказал о показателях 2022 года, что это «далеко не предел».

У Росатома не будет снижения экспортных планов, вопрос может только стоять о том, как они будут реализовываться, считает глава корпорации.

Ранее Алексей Лихачев заявил, что Финляндия должна на собственные средства строить АЭС «Ханхикиви-1», а уже потраченные Москвой деньги придется вернуть. Глава госкорпорации отметил, что решение о разрыве контракты было политическим, и финские коллеги этого не скрывали. Он подчеркнул, что не способен повлиять на их мировоззрение, но реализовать его они должны за свои деньги.