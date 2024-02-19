В Росатоме рассказали, как повлияли санкции на международное сотрудничество Глава Росатома заявил, что не менял международную программу из-за санкций

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Государственная корпорация «Росатом» не меняла и не корректировала международную программу после введений санкций в отношении России, рассказал в интервью журналу «Эксперт» генеральный директор компании Алексей Лихачев. В качестве примера он привел проект сооружения АЭС «Пакш 2» в Венгрии.

Наша международная программа практически не менялась и не корректировалась. Единственное изменение — отказ Финляндии от реализации проекта АЭС «Ханхикиви». Но у нас появляются другие партнеры. Мы ведем переговоры с Саудовской Аравией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и рядом других стран. <...> Но и в Европе у нас партнерства продолжаются, — сказал гендиректор.

Лихачев отметил, что власти Венгрии, в частности, рассматривают сооружение АЭС в своей стране «как новый импульс для промышленного и экономического развития, «гарантию ее энергетической независимости». По его словам, в настоящее время на площадке проекта ведутся масштабные работы, специалисты готовы выйти на «первый бетон».

Кроме того, Росатом запланировал запуск первой атомной станции в Египте. Предполагается, что это станет стимулом для роста туристического потенциала региона. Что касается Турции, то там специалисты компании приближаются к запуску первого энергоблока АЭС «Аккую». Лихачев подчеркнул, что высокую вовлеченность в проект демонстрирует глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Алексей Лихачев заявил, что организация вместе с ОСК и Балтийским заводом приложат все усилия, чтобы новый атомный ледокол «Ленинград» был сдан не позже установленных сроков или даже раньше. Он указал, что закладка ледокола стала очередной стадией в развитии всей работы страны на Северном морском пути.