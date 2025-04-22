В РКН ответили на вопрос о мерах компаний по защите персональных данных Замглавы РКН Вагнер: меры компаний по защите персональных данных оценивает суд

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Милош Вагнер

Смягчающие обстоятельства для компаний, которые принимают меры по защите персональных данных, должен оценивать суд, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзора Милош Вагнер на пресс-конференции ТАСС «Утечки персональных данных как социально-экономическая проблема». В суде должны быть достаточно грамотные юристы для того, чтобы разобраться, к чьему мнению нужно будет прислушаться, отметил он.

В законе речь идет о том, что смягчающие обстоятельства и вправду должен оценивать суд. Они должны быть достаточно грамотными юристами для того, чтобы разобраться, к чьему мнению нужно будет апеллировать. Поэтому, каких экспертов они будут задействовать, это опять же полностью компетенция суда, но в законе прямо сказано об организациях, имеющих дозволение от государства заниматься мерами по информационной безопасности. Видимо, в этом направлении экспертов нужно будет искать, — отметил Вагнер.

Как указал замглавы РКН, законодатель говорит о том, чтобы в организации была культура по работе с данными — что нужно защищать данные не только в надежде, что они не утекут, но и ради защиты прав граждан.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россиян больше всего беспокоит утечка их персональных данных. Граждане опасаются, что эти сведения будут использованы для навязывания услуг, объяснила руководитель регулятора.