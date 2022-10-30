В РКН оценили перспективы блокировки Telegram в России Роскомнадзор исключил блокировку доступа к Telegram в России в настоящее время

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На сегодняшний день блокировка доступа к Telegram в России исключена. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Вечером 29 октября стало известно, что ведомство граничило доступ к домену t.me, принадлежащему мессенджеру.

В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена, - приводит сообщение РКН РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. Такое требование выдвинула Генпрокуратура РФ. В качестве основания для ограничения указывается статья 15.3 закона «Об информации». Она регламентирует ограничение доступа к данными, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и недостоверной информации.

Решение основано на требовании Генпрокуратуры от 29 октября.