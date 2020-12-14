В РФПИ опровергли сообщение о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/22cf9eca-3eb5-11eb-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли сообщение СМИ о закупке отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» Северной Кореей.

Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины «Спутник V» и не заключали никаких контрактов, — сказал представитель РФПИ РИА Новости.

О том, что власти КНДР якобы закупили российскую вакцину, сообщило японское издание Asahi со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и Китае.

По сведениям газеты, первыми вакцинацию должны пройти сотрудники госструктур КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын воспользуется препаратом только после того, как убедится в его безопасности.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» разработана центром Гамалеи. Согласно результатам клинических испытаний, её эффективность составляет 91,4%. Уникальность препарата заключается в использовании двух различных аденовирусных векторов человека в качестве механизма доставки генетического материала внешней оболочки коронавируса в организм человека. Такой подход предусматривает создание более сильного и длительного иммунитета по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же компонент для обеих доз.

Как писал NEWS.ru, ранее в МИД КНР опровергли сообщения о вакцинации Ким Чен Ына китайским препаратом от коронавируса. Там пояснили, что процесс тестирования препарата ещё не завершён. Кроме того, было отмечено, что вакцина в первую очередь будет предоставлена развивающимся странам.